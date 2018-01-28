VistaNews.ru


На Горной Поляне в Волгограде девушка разбила голову в результате ДТП

Сегодня, 12:15

На Горной Поляне в Волгограде 27-летняя девушка проигнорировала правила дорожного движения и попала в ДТП. Она врезалась на своём автомобиле в другую машину. В результате сообщается, что пострадала сама автолюбительница. Врачи доставили её в больницу с разбитой головой.

В сообщении местных правоохранителей говорится, что инцидент случился в ночь с 27 на 28 января, около 01:50. Тогда по улице Засекина ехал «Дэу Матиз», за рулём которого находилась 27-летняя девушка. Она всячески игнорировала дорожные знаки и не соблюдала правила дорожного движения. В конечном итоге на перекрёстке с улицей 64-й Армии она не уступила дорогу другой иномарке «Опелю Зафира», за рулём которого находился 46-летний гражданин.

После столкновения девушка разбила голову, водитель второго автомобиля не пострадал. Получившую травмы врачи скорой помощи доставили в одну из городских больниц. Об этом уточнили в региональном главке МВД.

Ранее сообщалось о произошедшем на юге Москвы ДТП. Тогда пьяные молодые люди на иномарке проигнорировали светофор и врезались в проезжающий автомобиль. В конечном итоге два человека скончались на месте происшествия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.