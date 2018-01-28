На Горной Поляне в Волгограде девушка разбила голову в результате ДТП

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На Горной Поляне в Волгограде 27-летняя девушка проигнорировала правила дорожного движения и попала в ДТП. Она врезалась на своём автомобиле в другую машину. В результате сообщается, что пострадала сама автолюбительница. Врачи доставили её в больницу с разбитой головой.

В сообщении местных правоохранителей говорится, что инцидент случился в ночь с 27 на 28 января, около 01:50. Тогда по улице Засекина ехал «Дэу Матиз», за рулём которого находилась 27-летняя девушка. Она всячески игнорировала дорожные знаки и не соблюдала правила дорожного движения. В конечном итоге на перекрёстке с улицей 64-й Армии она не уступила дорогу другой иномарке «Опелю Зафира», за рулём которого находился 46-летний гражданин.

После столкновения девушка разбила голову, водитель второго автомобиля не пострадал. Получившую травмы врачи скорой помощи доставили в одну из городских больниц. Об этом уточнили в региональном главке МВД.

Ранее сообщалось о произошедшем на юге Москвы ДТП. Тогда пьяные молодые люди на иномарке проигнорировали светофор и врезались в проезжающий автомобиль. В конечном итоге два человека скончались на месте происшествия.