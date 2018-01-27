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В тройном ДТП во Владивостоке пострадали дети и один взрослый

Вчера, 23:59

На автомагистрали во Владивостоке 27 января произошло ДТП с несколькими участниками. В итоге аварии пострадали трое детей и взрослый.

 Во Владивостоке, недалеко от поворота на Канал, 27 января произошло массовое ДТП. На автомагистрали не смогли беспрепятственно разминуться Nissan Sunny, Daihatsu Be-Go и Toyota Corona. Инициатором столкновения стала женщина за рулем Daihatsu Be-Go. Ее автомобиль пытался продвинуться в сторону Канала, но по каким-то причинам, из-за пренебрежения правилами дорожного движения, иномарка спровоцировала столкновение с Nissan Sunny.

Иномарку практически кинуло под колеса едущему по трассе Toyota Corona. Сотрудники ГИБДД Владивостока, которые немедленно оказались на месте ДТП, констатировали троих пострадавших. Это были дети разного возраста, а также еще один взрослый. Скорая помощь увезла их всех в больницу. Комментариев относительно состояния здоровья потерпевших пока что нет.


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