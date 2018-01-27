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В Омске маршрутка врезалась в опору тоннеля, одна женщина пострадала

Вчера, 21:40

Маршрутка № 703 в Омске столкнулась с опорой тоннеля. На момент ДТП в салоне были пассажиры, одна женщина не обошлась без медицинской помощи.

 Микроавтобус, который был поставлен на транспортировку городского населения Омска по маршруту № 703 с направлением «Улица 1 Мая -ТЦ «Мега» не смог проехать в тоннель, не зацепив его опоры. В итоге произошел мощный удар железа о бетон. На момент ДТП в салоне ехали восемь пассажиров. По официальным данным медиков, серьезно пострадавших в аварии нет, погибшие также не зафиксированы. Одна лишь женщина получила некоторые травмы головы, и ей понадобилась срочная госпитализация. Остальные люди все целы. Немного пострадал и водитель. У него обнаружено несколько царапин.

По словам 56-летнего шофера маршрутки, все произошло само собой. Ранее мужчина в автокатастрофы не попадал. Следователи проведут проверку деталей дорожного происшествия. Спиртного в крови водителя-участника ДТП не найдено.


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