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Под Ставрополем на трассе сбили мать с ребёнком, оказавшимся в коме

Вчера, 19:20

Под Ставрополем на трассе, не на «зебре» сбили мать с малолетним ребёнком, оказавшимся в результате ДТП в коме. Сейчас медики борются за жизнь 6-летней девочки.

 ДТП произошло на участке трассы в селе Подкумок, расположенном на территории Предгорного района. Наезд совершён водителем, управлявшим «Ладой Ларгус». Мать с малолетней дочкой решила пересечь трассу в неустановленном для этого месте.

В итоге женщина отделалась лишь ушибами и незначительными травмами. У 62-летнего водителя после инцидента случился сердечный приступ, вызванный сильным шоком. Ребёнку повезло меньше. Девочка в состоянии комы находится в больнице Кисловодска.

Правоохранители устанавливают причины, повлекшие данное ДТП, произошедшие среди бела дня.

Местные автолюбители сообщают, в месте аварии стоит скоростное ограничение. Там нельзя ехать больше, чем 50 км/час. Однако многие из них, зная, что на данном участке нет пешеходных переходов, значительно превышают этот показатель.


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