Под Нальчиком водитель BMW чуть не убил свою дочь в ДТП

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Под Нальчиком водитель BMW не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево, пострадала 12-летняя девочка, его дочь.

В пятницу на трассе между Нальчиком и Пятигорском произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, управлявший автомобилем BMW, двигаясь со стороны Нальчика, по неизвестным причинам не справился с управлением, в результате чего автомобиль начало заносить, он съехал с проезжей части трассы и врезался в дерево.

На момент аварии в салоне автомобиля находилась несовершеннолетняя девочка и ее отец, который и управлял транспортным средством. По прошествии нескольких часов 12-летняя девочка была доставлена в больницу, где ее госпитализировали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят расследование с целью выяснить все обстоятельства трагедии.