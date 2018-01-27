В Воронеже на видео сняли полёт Toyota через клумбу

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В Воронеже на видео попало ДТП, где видно, как автомобиль Toyota Сelica перелетает через клумбу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Воронеже на кольце проспекта Патриотов (у ТЦ «Армада») вчера вечером. На записи видно, как водитель автомобиля пытался повернуть на кольце, двигаясь при этом на очень высокой скорости, не сбавляя. Машина вылетела на встречную сторону движения, перпендикулярно направлению потока на дороге, к счастью никого при этом не задев, после чего довольно удачно въехала в расположенный по периметру проезжей части мягкий сугроб.

Со слов очевидцев известно, что водителем оказался молодой парень, и серьезных травм он не получил.