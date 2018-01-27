В Грузии в ДТП погибла семья из шести человек

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В Грузии семья из шести человек разбилась в ДТП. Инцидент имел место 27 января в ночь на субботу на западе страны. Об этом стало известно по данным грузинских СМИ.

Сообщается, легковой автомобиль врезался в трейлер недалеко от Рикотского тоннеля. По некоторым данным из источников следствия, водитель с большегрузом нарушил правила и на большой скорости вышел на встречную полосу. На данный момент его задержали сотрудники полиции.

Представители правоохрнительных органов сообщают, что пять находившихся в салоне автомобиля людей скончались на месте, шестого оперативно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Ранее было известно, 31 декабря у набережной реки Куры в Грузии погибли в аварии автомобиля и автобуса пять человек.