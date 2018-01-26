В ДТП в Подмосковье пострадали двое детей

Вчера, 20:35

Двое детей пострадали в ДТП, произошедшем в Подмосковье. Оба ребёнка госпитализированы.

Сообщение об этом сделано 26 января дежурным офицером, несшим службу по информационному пространству в Московской области.

Согласно сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД, инцидент произошёл на территории Домодедова, на улице Красная.

Там столкнулись два автомобиля. Пострадавшими оказались два ребёнка, госпитализированные с травмами, тяжесть которых уточняется.

Что привело к ДТП, устанавливается сотрудниками МВД, приступившими к проверке инцидента.