В Москве полицейское авто сбило собачью упряжку с пенсионеркой

Вчера, 18:16

Сотрудник полиции на служебном спецавтомобиле не смог разминуться с собачьей упряжкой на дороге в Москве. На момент аварии в санях находилась пенсионерка, которую и сбил страж порядка.

Согласно оперативным сообщениям пресс-службы ГУ МВД по Москве, старший сержант полиции во время несения службы совершил наезд на собачью упряжку на дороге Москвы. Спецавтомобиль полиции протаранил сани, в которых находилась женщина-водитель. После совершения ДТП сержант полиции немедленно подошел к женщине, вызвал скорую помощь, а также сообщил в дежурную часть своим коллегам о случившемся.

По словам сержанта, наезд на собачью упряжку был неизбежен, так как собака свернула резко в сторону едущего транспорта и полицейскому просто не оставалось другого варианта. По данному факту проводится проверка высшим руководством полиции Москвы.