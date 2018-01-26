Неизвестный автомобилист «прокатил» на капоте инспектора ДПС в Махачкале

Сегодня, 16:01

Интернет взорвала видеозапись конфликта неизвестного автомобилиста и инспектора ДПС в Махачкале. Правоохранитель остановил водителя для проверки документов, за что тот «прокатил» его на капоте своей «Волги».

Скандальный дорожный инцидент произошел на пересечении улиц Гагарина и Гамидова в Махачкале. Инспектор ДПС остановил автомобилиста на черной «Волге», дабы проверить документы. Водитель начал «качать» права, отказавшись соблюдать требования представителя закона и продолжив движение. Чтобы не дать правонарушителю бесследно скрыться, инспектор запрыгнул на капот его машины, параллельно ведя съемку происходящего на телефон. Тем же самым занимались остальные участники дорожного движения, загрузившие уникальное видео в сеть.

В настоящее время махачкалинским правоохранителям удалось установить личность провинившегося автомобилиста. Его уже ищут, а местный инспектор свыкается со статусом самого известного сотрудника отечественного ГИБДД.