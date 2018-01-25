В Ярославле маршрутка застряла в заборе

Вчера, 23:20

В Ярославле на дорожном проспекте в заборе застряла маршрутка с пассажирами.

Вечером, 25 января, на Фрунзенском проспекте автобус малого класса в результате аварии застрял в заборе. ДТП произошло с участием не только ВАЗа, но и с кроссовером Toyota RAV4. По одной из версий, какой-то из автомобилей занесло на скользкой дороге. Маршрутка, наполненная людьми, влетела в ограждение, но обошлось без жертв. А вот у автомобиля марки Toyota серьезно поврежден кузов. Владельцу предстоит посетить для ремонта автосервис.

В связи с погодными условиями в Ярославле все чаще случаются ДТП и, в основном, с участием общественного транспорта – маршруток.