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В Ярославле маршрутка застряла в заборе

Вчера, 23:20

В Ярославле на дорожном проспекте в заборе застряла маршрутка с пассажирами.

Вечером, 25 января, на Фрунзенском проспекте автобус малого класса в результате аварии застрял в заборе. ДТП произошло с участием не только ВАЗа, но и с кроссовером Toyota RAV4. По одной из версий, какой-то из автомобилей занесло на скользкой дороге. Маршрутка, наполненная людьми, влетела в ограждение, но обошлось без жертв. А вот у автомобиля марки Toyota серьезно поврежден кузов. Владельцу предстоит посетить для ремонта автосервис.

В связи с погодными условиями в Ярославле все чаще случаются ДТП и, в основном, с участием общественного транспорта – маршруток.


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