В Москве на проспекте Мира авто влетело в остановку, ранив людей

Вчера, 22:07

В центре Москвы на проспекте Мира автомобиль влетел на скорости в павильон остановки общественного транспорта. Есть четверо пострадавших, и один человек погиб.

По оперативным данным представителей экстренных служб, в Москве, 24 января, в районе проспекта Мира случилось ДТП со смертельным исходом. Автомобиль на огромной скорости влетел в павильон остановки для общественного транспорта. В момент столкновения на остановки были граждане, которые ожидали маршрутку. По официальным данным, пострадали четверо москвичей, один человек погиб на месте происшествия, предположительно, водитель - официальных данных пока нет.

В настоящее время на проспекте Мира работают сотрудники ГИБДД, раненным оказывают помощь приехавшие медики скорой помощи. Причины неуправляемости автомобиля пока не разглашаются общественности. Об этом расскажет позже экспертиза. Оперативники устанавливают личность погибшего человека, чтобы сообщить родственникам о его гибели. Пока что тело пробудет в московском морге.