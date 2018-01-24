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Пьяная австралийка попала в ДТП в прямом эфире

Сегодня, 01:45

Чтобы продемонстрировать свое умение ездить, 19-летняя австралийка снимала онлайн трансляцию. Во время прямого эфира пьяная девушка попала в ДТП. Чтобы показать урок водителям, полиция штата Виктория опубликовала видео в Сети.

Австралийка, уличенная в вождении в нетрезвом виде, предстала перед судом. Был выявлен факт ведения прямого эфира своего аккаунта в социальной сети за рулем машины. Полиция штата Виктория, Австралия, опубликовала видео, чтобы показать, насколько может быть опасным пьяное вождение, к тому же со смартфоном в руках.

В декабре прошлого года виновница получила наказание за не соблюдение правил безопасности при совершении движения в авто и употреблении спиртного. Девушка получила штраф около 90 тыс. рублей и лишилась прав на вождение сроком на 28 месяцев.


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