В Брянской области разбились две девушки, ехавшие на крыше автомобиля

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В Брянской области «зацеперские» развлечения закончились госпитализацией для двух 17-летних девушек. Во время езды на отрезанной автомобильной крыше, привязанной к «Жигулям», произошло жесткое столкновение с придорожным столбом.

Как сообщают в автоинспекции, 20-летний водитель автомобиля в прошлом году около полусотни раз штрафовался за различные нарушения на дорогах Брянской области. Теперь молодой человек со своими подругами придумал новую забаву. Привязав к машине автомобильную крышу и поместив на нее двух любительниц острых ощущений, он на скорости ехал по федеральной трассе.

Во время поворота, платформу с девушками занесло прямо на бетонный столб. В результате водителю пришлось срочно везти «пассажирок» в больницу. Одна из них сейчас находится в реанимационном отделении с множественными травмами внутренних органов. Вторая экстремалка «отделалась» переломами конечностей. Решается вопрос о привлечении автомобилиста к ответственности.