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В жуткой аварии под Орлом погиб 14-летний школьник

Вчера, 21:08

В результате аварии, произошедшей сегодня под Орлом, погиб 14-летний парень, еще двое получили многочисленные травмы и были госпитализированы в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 января на участке автомобильной трассы «Орел-Ефремов» в Залегощенском районе, недалеко от поселка Моховое, в Орловской области. Водитель легкового автомобиля Toyota при попытке выехать на главную дорогу по непонятным причинам не уступила преимущество проезда движущемуся неподалеку автомобилю «ВАЗ-2112».

По сообщению от руководителя пресс-службы УМВД РФ по Орловской области Карины Тхаржевской известно, что от полученных в результате столкновения травм на месте трагедии скончался подросток 14-ти лет, пассажир легковушки. Помимо этого, женщина и пятилетний ребенок были доставлены в экстренном порядке в больницу с многочисленными повреждениями различных степеней тяжести.


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