Под Симферополем сбили насмерть стоящего посредине дороги пешехода

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Под Симферополем зарегистрировано ДТП с летальным исходом. Водитель Daewoo Nexia, двигаясь по правой полосе дороги, сбил 42-летнего стоящего посредине дороги пешехода. Теперь 22-летний водитель понесет ответственность за наезд на человека. Информацию подтвердили сотрудники пресс-службы регионального управления ГИБДД.

В 01:35 мск на автодороге Красноперекопск-Симферополь водитель Daewoo Nexia совершил наезд на пешехода. В результате пострадавший умер от полученных травм на месте происшествия. Информацию подтвердили в ГИБДД Крыма. Предварительно известно, что водитель иномарки производил движение по правой полосе дороги.

Пострадавший 42-летний человек находился на разметке посредине дороги. Отмечается, что мужчина не планировал переход через дорогу. В ситуации разбираются правоохранители.