В Таиланде при ДТП погибли две россиянки

Сегодня, 10:07

В Таиланде при ДТП, случившемся на Пхукете, погибли две гражданки РФ. Легковушка столкнулась в лоб с микроавтобусом.

Женщины, чей возраст составлял 67 и 68 лет, ехали в аэропорт на Nissan Almera. Автомобилем управлял украинец. Он с травмами сейчас в госпитале.

Именно он стал виновником ДТП. На одном из крутых поворотов украинец не смог совладать с автомобилем. Следствием этого стал «вылет на встречку», по которой двигался микроавтобус.

Его водитель отделался лёгкими ранениями. Сообщается, что гражданину Украины предстоит прохождение теста, который должен показать, не был ли он под воздействием наркотиков или алкоголя.