В Башкирии столкнулись "ВАЗ" и "ЗИЛ", погибли двое человек

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В Башкирии на трассе при столкновении "ВАЗа" и "ЗИЛа" погибли двое человек.

Как стало известно, 21-летний сельский житель, у которого за спиной всего полгода стажа вождения за рулём автотранспотного средства, на машине ВАЗ-21099 направлялся в сторону пятого километра трассы Аскино. Рядом сидел пассажир - семнадцатилетний молодой человек. При этом водитель легковушки на полном ходу протаранил стоящий на обочине грузовик. В результате оба скончались на месте. Как сообщает ГИБДД РБ, только за последние сутки на дорогах Башкирии зафиксировали 7 ДТП. В них погибли два человека, а восемь получили травмы. В республике произошло примерно три тысячи нарушений ПДД,также есть задержанные за вождение в пьяном состоянии.