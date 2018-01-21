В Кондопожском районе Карелии столкнулись восемь автомобилей

Сегодня, 14:20

Как проинформировали сотрудники ГИБДД России по Карелии, в Кондопожском районе столкнулись восемь разных автомобилей. Инцидент зафиксирован на 457-м километре трассы «Кола» неподалеку от Янишполе.

По предварительной информации, сегодня, 21 января, на 457-м километре трассы «Кола» произошло массовое ДТП с участием восьми транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили. На данный момент журналисты не располагают информацией о пострадавших или погибших. Отмечается, что некоторые машины из-за аварии попали в кювет.

На месте ЧП активно работают сотрудники правоохранительных органов, регулирующих движение по трассе по одной полосе. Им предстоит выяснить все обстоятельства сегодняшнего ДТП. Представители ГИБДД Карелии советуют водителям серьезно отнестись к соблюдении ПДД в плохих погодных условиях, делая акцент на соблюдении скоростного режима.