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В Орле "Калина" сбила девушку в зоне видимости пешеходного перехода

Сегодня, 13:47

В городе Орёл "Калина" сбила девушку, выбежавшую на проезжую часть. ДТП имело место 20 января.

Водитель перемещался по улице Московской со стороны Герцена. Примерно в 13:45 был совершёно столкновение с пешеходом. Как стало известно, девушка решила перейти проезжую часть в неположенном для этого месте в зоне видимости перехода. В результате столкновения, пострадавшую увезли в медицинское заведение с травмами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ Орловской области.

Как стало известно из ведомств, на данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины данной аварии


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