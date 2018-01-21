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Мурманский СК открыл уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

Сегодня, 13:10

После ДТП с четырьмя погибшими на дороге между границей с Норвегией и Мурманском, в областном СК РФ решили возбудить уголовное дело. В релизе пресс-службы правоохранителей уточняется, что среди погибших есть и ребёнок 2001-го года рождения. Всего же в аварии пострадали 7 человек.

В местной прокуратуре сообщили, что по предварительным данным водитель Opel по неизвестной причине столкнулся с автобусом Mercedes, который ехал по встречной полосе. Последний, в свою очередь, врезался в машину Mazda. От удара Opel отбросило на встречную полосу, где в автомобиль врезался другой автобус тоже марки Mercedes.

Мурманские следователи в конечном итоге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. В данный момент на месте ДТП работают специалисты для установления всех причин случившейся аварии и дальнейших выводов.

Вчера, 20 января, стало известно, что на дороге Кола Р-21 случилось ДТП с участием 4 автомобилей. Тогда же стало поступила информация, что всего в аварии погибли четыре человека, один из них был ребёнком 2001 года рождения.


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