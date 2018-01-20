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В Москве легковой автомобиль столкнулся со «скорой»

Вчера, 19:29

В Москве произошла автомобильная авария. Там иномарка врезалась в карету «скорой».

Сначала сообщалось о том, что в результате донного ДТП пострадали люди. Считалось, что в больницу попали два человека. Однако позже пресс-служба московского УГИББД сообщила, что пострадавших в данном инциденте нет вообще.

В сообщении правоохранителей уточняется, что в результате этой аварии пострадавших людей не выявлено.

В данный момент работники ГИБДД проводят работы на месте дорожно-транспортного происшествия. Более точная информация об обстоятельствах устанавливается.


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