В Приморье пьяный автомобилист слетел с моста в замерзшую реку

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Пользователи соцсетей опубликовали последствия ДТП в Кавалеровском районе (Приморский край). На опубликованных кадрах перевернутый кроссовер Suzuki лежит в замерзшей реке, куда его «припарковал» пьяный водитель.

Авария в Приморском крае произошла накануне. Изрядно разгорячившийся алкогольными напитками автомобилист попытался на огромной скорости проехать через мост, однако маневр не удался и внедорожник марки Suzuki упал в замерзшую реку. Во время полета кроссовер успел совершить кульбит, приземлившись на крышу.

Пьяному водителю посчастливилось отделаться испугом и незначительными ссадинами. Разобраться в произошедшей аварии и наказать горе-автомобилиста предстоит правоохранителям.