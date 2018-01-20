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В Чувашии поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Сегодня, 14:28

В Чувашии поезд, следующий из Адлера в Новосибирск, столкнулся с автомобилем марки Chevrolet. Инцидент произошел 20 января на переезде Янгличи в Канашском районе, есть жертвы.

По предварительно полученным данным, на регулируемом переезде Янгличи Горьковской железной дороги, расположенной в Канашском районе Чувашии, произошло ДТП.

По неподтвержденной информации, на месте ЧП погибли водитель и пассажир Chevrolet. Предположительной причиной происшествия выступает нарушение со стороны водителя иномарки, который допустил проезд своего транспорта на запрещающий сигнал.

Информация по факту этого инцидента уточняется, на месте работают сотрудники экстренных ведомств. По итогам следственной проверки будет принято процессуальное решение.


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