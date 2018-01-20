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В Севске водитель в ДТП сломал ноги пенсионерке

Сегодня, 12:47

В Севске водитель не заметил пожилую женщину, наехал на нее, и сильно покалечил. У женщины диагностировали перелом костей голени на двух ногах.

Вчера утром, около девяти часов, в городе Севск Брянской области на Пролетарской улице произошло дорожно-транспортное происшествие. 46-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen Transporter», двигался задним ходом, в результате чего не заметил проходившую за машиной 81-летнюю пожилую женщину, и сбил ее.

Пострадавшую женщину тут же доставили в местную больницу, где у нее диагностировали закрытые переломы большеберцовых и малоберцовых костей на двух ногах.


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