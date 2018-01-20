В Пензенской области в ДТП пострадала 13-летняя девочка

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Как проинформировали сотрудники ГИБДД России по Пензенской области, в ДТП с участием KIA и Lada Kalina пострадала 13-летняя девочка. Инцидент зафиксирован вечером 19 января в Кузнецке на улице Приборостроителей, ведутся следственные проверки.

Согласно установленным данным, 19 января в Кузнецке на улице Приборостроителей в 17:20 произошло ДТП, участниками которых стали две автоледи. 28-летняя гражданка, управляя KIA, не поделила дорогу с 39-летней женщиной за рулем Lada Kalina. В результате столкновения травмы получила 13-летняя пассажирка отечественной легковушки. Подростка госпитализировали в городское медучреждение.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов ведут оперативно-следственные мероприятия с целью установления виновника. По итогам проверок будет принято процессуальное решение.