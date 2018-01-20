В Воронеже автомобиль въехал в подъезд многоэтажного дома

Сегодня, 11:10

В Воронеже автомобиль въехал в подъезд одного из многоэтажных домов. Известно, что инцидент произошёл сегодня, 20 января, утром.

По полученной информации, иномарка врезалась в опору козырька второго подъезда многоэтажного дома. Последний расположен на улице Старых Большевиков. В результате дорожно-транспортного происшествия козырёк, который сделан из бетона, упал на автомобиль.

Правоохранители по предварительным данным считают, что водитель во время аварии был пьян. После совершения столкновения с опорой он вышел из своего автомобиля и скрылся с места происшествия.

В данный момент спасатели при помощи спецтехники, в частности крана, демонтировали козырёк, убрали машину и полностью освободили подъезд для выхода и входа местных жителей.