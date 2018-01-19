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В Подмосковье камера зафиксировала полёт кроссовера BMW на Дмитровском шоссе

Вчера, 19:29

В Подмосковье камера зафиксировала полёт кроссовера BMW X5 на Дмитровском шоссе. Происшествие имело место утром 16 января недалеко от посёлка Грибки в округе города Мытищи.

Как утверджает владелец видеоролика, на видео заметно, как транспортное средство движется на большой скорости и попросту не успевает затормозить перед скопившимися впереди автомобилями. Переместившись немного в правую сторону машина BMW буквально поднялась в воздух и таким образом пролетела несколько метров. После этого врезалась в ограду.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в данном инциденте.


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