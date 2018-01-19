Под Сергиевым Посадом насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу

Вчера, 18:31

На дороге к поселку Богородское, которая расположена под Сергиевым Посадом, насмерть сбили автомобилем пешехода, перебегавшего трассу.

Как сообщают очевидцы, на месте происшествия присутствовал автомобиль с выбитыми боковым и лобовым стеклами, а на дороге лежал труп потерпевшего. Рядом находилась женщина вся в слезах. По информации, пострадавший торопился на работу, что и заставило его перебегать дорогу.

Бригада скорой помощи, приехавшая на место, предпринимала попытки провести реанимацию, но было уже слишком поздно. На данный момент по данному факту происшествия ведется проверка и выяснения всех обстоятельств.