Сегодня, 15:13

Излечившаяся от рака пятилетняя девочка погибла под колёсами внедорожника. Трагедия имела место в городе Торонто, Канада.

Камила Торкато на протяжении трёх лет лечилась от страшной болезни. Сразу были обнаружены опухоли в некоторых внутренних органах. Малышка прошла весь необходимый курс химиотерапии и нужные для этого операции. Ей удалось победить болезнь. В сентябре прошлого года она пошла в детский сад. 15 января дочка с отцом вышли из садика. Когда они хотели сесть в машину, на них наехал внедорожник. При этом девочка вместе с отцом были зажаты между двумя транспортными средствами. Так получилось, что девочка приняла на себя практически весь удар. Отец же пострадал незначительно. Сообщается, что его владелец попросту забыл поставить на ручник данное транспортное средство. Сотрудники полиции расследуют все обстоятельства данного инцидента.