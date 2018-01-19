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Грузовик протаранил частный дом в Геленджике, двое пострадали

Сегодня, 14:53

Сегодня в Геленджике зарегистрировано ДТП с участием грузовика Scania и жилого дома. В результате ДТП на повороте улицы Новороссийской и Кирова около 11:45 мск пострадали два человека. Информацию подтвердил начальник ГИБДД Геленджика Александр Бекетов.

Начальник ГИБДД Геленджика Александр Бекетов подтвердил факт въезда грузовика Scania в частный дом. Инцидент произошел сегодня около 11:45 мск на повороте улиц Новороссийской и Кирова. По предварительным данным управления, происшествие произошло в результате отказа тормозов большегруза. По факту ведется расследование обстоятельств дела. Появилась информация о двух постадавших.

К слову, в ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали 3 человека, а в Кузбассе в ДТП с участием большегруза погиб водитель.


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