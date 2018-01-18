В Красноярском крае задержали пьяного водителя пассажирского автобуса

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В Северо-Енисейском районе Красноярского края очередной рейд сотрудников ГИБДД выявил немало фактов нарушений при управлении общественным транспортом. Например, был задержан пьяный водитель, который вез пассажиров в микроавтобусе.

Сибирские правоохранители, остановившие на дороге автобус с пассажирами, сразу после начала общения с водителем поняли, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, небритый мужчина, после долгих поисков предъявил документы, которые оказались «липовыми». Сам автобус был, так называемым двойником и не принадлежал ни одной компании-перевозчику.

Транспортное средство было эвакуировано на штрафстоянку. Возмущенных пассажиров автоинспекторы рассадили в другие автобусы, едущие по аналогичному маршруту. При этом полицейские провели краткую профилактическую беседу, объяснив людям, что прежде чем сесть в транспорт дальнего следования, стоит поинтересоваться наличием у водителя путевого листа с отметкой о пройденном медицинском осмотре.