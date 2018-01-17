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В Приморье водитель сбил 5-летнего ребенка у детской горки

Сегодня, 11:04

Неприятный инцидент произошел прямо возле детской горки в Приморье. Водитель автомобиля сбил 5-летнюю девочку.

Водитель автомобиля в Приморье совершил наезд на девочку, которая каталась с корки, трагедия произошла в селе Хороль. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики скорой помощи.

Пострадавшую 5-летнюю девочку доставили в ближайшую больницу, где врачи диагностировали ей сотрясение мозга. Ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь.

Полицейские установили, что наезд совершил 55-летний водитель, который хотел припарковаться прямо на территории детской площадки. Во время совершения данного маневра он не заметил, как девочка скатывалась с горки прямо ему под колеса. Установлено, что водитель ранее не привлекался за нарушение правил дорожного движения, его отправили для прохождения всех необходимых экспертиз, которые покажут, в каком состоянии он находился в момент наезда.

По данному факту проводится проверка, возбуждено дело об административном правонарушении.


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