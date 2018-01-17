VistaNews.ru


В Ивановской области глыба льда с «ГАЗели» протаранила микроавтобус

Сегодня, 10:21

В Ивановской области на микроавтобус марки Mercedes слетела глыба льда со встречно ехавшей «ГАЗели». Инцидент зафиксирован 16 января в Шуйском районе на 173 километре Ростов-Иваново-Н.Новгород.

По предварительным данным, около десяти часов утра 16 января на 173 километре автомобильной дороги Ростов-Иваново-Н.Новгород в Шуйском районе Ивановской области произошел инцидент. Глыба льда слетела с двигавшейся «ГАЗели» и влетела прямо в лобовое стекло автобуса Mercedes. В результате 32-летняя пассажирка немецкого транспорта была оперативно госпитализирована в ЦРБ города Шуя. Медики заметили в ее глазу инородное тело, на данный момент ничего не известно о состоянии здоровья пострадавшей женщины.

Сотрудники ГИБДД просят отечественных водителей быть осторожными на дорогах и по возможности убирать наледь со своей машины, чтобы избежать подобных инцидентов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.