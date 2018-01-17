В Ивановской области глыба льда с «ГАЗели» протаранила микроавтобус

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В Ивановской области на микроавтобус марки Mercedes слетела глыба льда со встречно ехавшей «ГАЗели». Инцидент зафиксирован 16 января в Шуйском районе на 173 километре Ростов-Иваново-Н.Новгород.

По предварительным данным, около десяти часов утра 16 января на 173 километре автомобильной дороги Ростов-Иваново-Н.Новгород в Шуйском районе Ивановской области произошел инцидент. Глыба льда слетела с двигавшейся «ГАЗели» и влетела прямо в лобовое стекло автобуса Mercedes. В результате 32-летняя пассажирка немецкого транспорта была оперативно госпитализирована в ЦРБ города Шуя. Медики заметили в ее глазу инородное тело, на данный момент ничего не известно о состоянии здоровья пострадавшей женщины.

Сотрудники ГИБДД просят отечественных водителей быть осторожными на дорогах и по возможности убирать наледь со своей машины, чтобы избежать подобных инцидентов.