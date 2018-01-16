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В Краснодаре пешеход угодил под трамвай

Сегодня, 14:56

В Краснодаре пешеход угодил под движущийся трамвай с пассажирами. Сообщается, он переходил пути рядом с ТЦ «Центр города».

По данным некоторых источников, он не обращал никакого внимания на то, что к нему опасно приближается транспорт. Помимо того, он не мог слышать и его сигналов, поскольку в момент ДТП на нём были наушники.

В итоге пешеход угодил под трамвай. Его госпитализировали в очень тяжёлом состоянии. Также в больницу попал и водитель транспортного средства, стаж которого 12 лет. Он пережил сильный стресс.

Сейчас местные правоохранители заняты проверкой случившегося.

Информация предоставлена пресс-службой регионального УМВД.


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