В Краснодаре пешеход угодил под трамвай

Сегодня, 14:56

В Краснодаре пешеход угодил под движущийся трамвай с пассажирами. Сообщается, он переходил пути рядом с ТЦ «Центр города».

По данным некоторых источников, он не обращал никакого внимания на то, что к нему опасно приближается транспорт. Помимо того, он не мог слышать и его сигналов, поскольку в момент ДТП на нём были наушники.

В итоге пешеход угодил под трамвай. Его госпитализировали в очень тяжёлом состоянии. Также в больницу попал и водитель транспортного средства, стаж которого 12 лет. Он пережил сильный стресс.

Сейчас местные правоохранители заняты проверкой случившегося.

Информация предоставлена пресс-службой регионального УМВД.