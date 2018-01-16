VistaNews.ru


В Бурятии попал в ДТП микроавтобус с журналистами

Сегодня, 11:34

В Бурятии попал в ДТП микроавтобус с находящимися в нём журналистами. Он направлялся в один из пунктов Заиграевского района. Есть пострадавшие.

Такие данные приведены пресс-службой регионального МВД. Предварительно установлено, что утром 16 января водителю микроавтобуса не удалось справиться с управлением. Следствием этого стало то, что он попал в кювет.

В салоне ехало 10 человек. Из них пострадали трое. При этом, серьёзных травм они не получили, отделавшись ушибами. Тем не менее, их отправили в медучреждение.

Остальные журналисты продолжили поездку по маршруту для выполнения полученных заданий.

Тому, что в данном ДТП не было серьёзных травм, поспособствовало то, что автомобиль смог устоять и не перевернуться при попадании на обочину трассы.

Происшествие произошло невдалеке с посёлком Татарский Ключ. О нём сообщили сами журналисты, ехавшие в автобусе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.