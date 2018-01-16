В Бурятии попал в ДТП микроавтобус с журналистами

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В Бурятии попал в ДТП микроавтобус с находящимися в нём журналистами. Он направлялся в один из пунктов Заиграевского района. Есть пострадавшие.

Такие данные приведены пресс-службой регионального МВД. Предварительно установлено, что утром 16 января водителю микроавтобуса не удалось справиться с управлением. Следствием этого стало то, что он попал в кювет.

В салоне ехало 10 человек. Из них пострадали трое. При этом, серьёзных травм они не получили, отделавшись ушибами. Тем не менее, их отправили в медучреждение.

Остальные журналисты продолжили поездку по маршруту для выполнения полученных заданий.

Тому, что в данном ДТП не было серьёзных травм, поспособствовало то, что автомобиль смог устоять и не перевернуться при попадании на обочину трассы.

Происшествие произошло невдалеке с посёлком Татарский Ключ. О нём сообщили сами журналисты, ехавшие в автобусе.