VistaNews.ru


В Германии перевозивший школьников автобус врезался в дом

Сегодня, 11:26

В Германии автобус, перевозивший школьников, врезался стену жилого дома. Пострадало не менее 20 учеников.

Состояние троих из них срачи характеризуют как тяжёлое. Инцидент произошёл в Эбербахе.

Сейчас немецкие правоохранители устанавливают причины, приведшие к данному ДТП. Движение по улице Одельвальдштрассе полностью перекрыто.

Пострадавшие дети госпитализированы. На месте инцидента, помимо карет «скорой» присутствовали также и пожарные машины.

О других подробностях случившегося немецкие СМИ пока не сообщают. Неизвестно также состояние водителя. Судя по опубликованным кадрам, удар пришёлся именно на его кабину.

Пожар в автобусе при этом не произошёл. Иначе последствия могли бы быть более тяжкими.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.