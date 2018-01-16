В Германии перевозивший школьников автобус врезался в дом

Сегодня, 11:26

В Германии автобус, перевозивший школьников, врезался стену жилого дома. Пострадало не менее 20 учеников.

Состояние троих из них срачи характеризуют как тяжёлое. Инцидент произошёл в Эбербахе.

Сейчас немецкие правоохранители устанавливают причины, приведшие к данному ДТП. Движение по улице Одельвальдштрассе полностью перекрыто.

Пострадавшие дети госпитализированы. На месте инцидента, помимо карет «скорой» присутствовали также и пожарные машины.

О других подробностях случившегося немецкие СМИ пока не сообщают. Неизвестно также состояние водителя. Судя по опубликованным кадрам, удар пришёлся именно на его кабину.

Пожар в автобусе при этом не произошёл. Иначе последствия могли бы быть более тяжкими.