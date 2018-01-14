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В Татарстане автоледи погибла от столкновения с фурой

Вчера, 22:53

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Москва - Уфа, на 794 километре трассы. После столкновения с фурой водительница иномарки скончалась на месте.

Напомним, пострадавшей было тридцать пять лет. ДТП произошло 13 января, в старый Новый Год днем. Автоледи выехала на встречную полосу по заснеженной трассе с превышением скорости и врезалась в грузовой автомобиль. Машина пострадавшей вылетела на обочину. Водитель иномарки "Рено" скончалась на месте происшествия. Водитель фуры не пострадал.

Стоит сообщить о том, что ранее в средствах массовой информации были опубликованы данные о том, что в Чехии произошло страшнейшое ДТП, в котором трое людей погибли и осталось много раненных.


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