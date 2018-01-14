В посёлке Спирово водитель сбил 6-летнего мальчика на "ватрушке"

Вчера, 21:17

В посёлке Спирово, Тверская область, произошло дорожное пришествие: водитель автомобиля сбил 6-летнего ребёнка.

По данным из регионального управления ГИБДД, 14 января на улице Красная Горка мальчик попал под колёса машины марки ВАЗ 2015. Он пришел покататься со снежной горки, под присмотром своего отца. Съехав на «ватрушке» вниз, он вылетел прямо на проезжую часть. Из-за, припарковавшейся у обочины легковушки, водитель не заметил, как мальчик оказался на дороге.

Как стало известно, мужчина, находившийся за рулём транспортного средства, был пьян. После осмотра у попавшего под колеса ребёнка выявлен ушиб грудной клетки.