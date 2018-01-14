В Москве у проезжающего под мостом грузовика «поехала крыша»

Вчера, 19:12

В Москве движущийся грузовик марки Mercedes «потерял» крышу при проезде под мостом. Инцидент произошёл на Рублево-Успенском шоссе.

Водитель грузового автомобиля якобы не заметил дорожный знак с ограничением габаритов. В результате инженерное сооружение «подправило» внешний вид иномарки, в частности крышу. Полуприцеп в результате столкновения серьёзно деформировался и перекрыл проезд под мостом для других автомобилей. Следствием аварии стала протяжённая пробка на данном участке. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.

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