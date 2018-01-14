Сегодня, 14:15

В Москве воспламенился экскурсионный автобус со школьниками. Иницидент произошёл на Волгоградском проспекте возле дома № 166.

Как стало известно из источников, когда загорелось транспортное средство, внутри находился 21 человек. Среди них были и дети. Группа людей направлялась на праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки в Кузьминки. К счастью, все люди в автобусе смогли быстро среагировать и сами смогли эвакуироваться. Пострадавших в данном происшествии нет.

На место возгорания оперативно прибыли работники МЧС.

"Загорелся моторный отсек автобуса, который держал курс из Лыткарино непосредственно в усадьбу Деда Мороза", - сообщили в МЧС.