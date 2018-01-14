В ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали 3 человека

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14 января утром зафиксировано ДТП грузового и легкового автомобилей в Новой Москве. В результате столкновения около Шишкиного Леса пострадали 3 человека. Информацию передает сотрудник пресс-службы УГИБДД по Москве.

Стало известно о 3 пострадавших в результате утреннего ДТП. Около Шишкиного Леса на трассе 107 км не смогли разминуться автомобиль Toyota и большегруз. По информации правоохранителей на место ДТП прибыл санвертолет Московского авиационного центра. Медицинская помощь пострадавшим от столкновения автомобилей людям оказана в полной мере.

Состоянием на сейчас проводятся оперативно-розыскные действия. На месте работают сотрудники столичного ГИБДД.