В Бологовском районе водителя раздавило своим собственным автомобилем

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В Тверской области в Бологовском районе водителя задавил насмерть его личный автомобиль. По словам регионального управления ГИБДД, утром 13 января на 20-м километре шоссе Кемцы - Бологое автомобиль марки "Чери Амулет" вылетел за пределы дороги.

По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения, превысив допустимую скорость, в связи с чем не справился с управлением. Водитель данного транспортного средства не был пристёгнут ремнём безопасности, поэтому машина попросту его задавила насмерть, когда он вывалился из окна. По некоторым сведениям, на момент аварии автомобилист находился в нетрезвом состоянии.