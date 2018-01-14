VistaNews.ru


В Бологовском районе водителя раздавило своим собственным автомобилем

Сегодня, 13:39

В Тверской области в Бологовском районе водителя задавил насмерть его личный автомобиль. По словам регионального управления ГИБДД, утром 13 января на 20-м километре шоссе Кемцы - Бологое автомобиль марки "Чери Амулет" вылетел за пределы дороги.

По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения, превысив допустимую скорость, в связи с чем не справился с управлением. Водитель данного транспортного средства не был пристёгнут ремнём безопасности, поэтому машина попросту его задавила насмерть, когда он вывалился из окна. По некоторым сведениям, на момент аварии автомобилист находился в нетрезвом состоянии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.