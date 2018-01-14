Нетрезвый водитель KIA протаранил 8 авто на стоянке в Новосибирске

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Сразу восемь автомобилей, припаркованных на стоянке, получили механические повреждения в Новосибирске после столкновения с KIA под управлением нетрезвого водителя. Мужчина, по словам очевидцев, протаранил несколько транспортных средств, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Свидетели произошедшего уточняют, что иномарка въехала на территорию парковки на большой скорости. Находящемуся под воздействием спиртного водителю понадобилось всего несколько минут, чтобы разбить восемь авто, среди которых были также машины представительского класса. В то же время транспортное средство пьяного новосибирца практически не пострадало.

Ранее мы писали, что в Украине нетрезвый водитель протаранил на Mercedes 25 авто. Инцидент произошёл в Ровно. За рулём иномарки сидел 26-летний местный житель.