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В Смоленской области пара погибла в результате падения автомобиля в кювет

Сегодня, 12:24

Утром 14 января произошло страшное дорожно-транспортное происшествие около Кирилл-Рославльского района, Смоленская область. В результате аварии погибли парень с девушкой, которые не смогли выбраться из перевернувшейся в кювет машины.

По информации, предоставленной пресс-службой МЧС, в 7:30 по местному времени в отделение поступил вызов о произошедшем ДТП. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Как оказалось, автомобиль марки Volkswagen с находящимися в салоне людьми съехал с трассы в кювет. Спасатели сообщили о присутствии пострадавших.
В Интернете информация немного отличается. Там заявляют, что машина на большой скорости въехала в дерево. Парень и девушка погибли на месте.
Точные причины аварии и обстоятельства на данный момент выясняются.


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