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Краснодарец попал в ДТП и обвинил своего знакомого в угоне

Сегодня, 10:37

В Краснодарском крае водитель оставил машину и заявил об её угоне. При это он обвинил в этом своего знакомого. Сам же владелец попал в ДТП. Происшествие имело место в Енисейске.

За ложные показания сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края. В отделение полиции Енисейска мужчина сообщил о том, что его знакомый якобы угнал его транспортное средство. При этом было возбуждено уголовное дело, но в результате проверки оказалось, что на днях владелец машины попал в ДТП. На тот момент у мужчины не было страхового полиса, поэтому он намеренно бросил свой автомобиль и попросту заявил о его исчезновении. По данному нарушению было открыто уголовное производство "Заведомо ложный донос" УК РФ.


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