В Сочи на видео попала месть с клеем эвакуаторщиков автомобилисту

Вчера, 22:05

В Сочи местные автомобилисты придумывают всяческие ухищрения, чтобы избежать эвакуации за стоянку в запрещённом месте. Недавно в интернет выложили видео, как находчивому автомобилисту эвакуаторщики отомстили с помощью клея.

Житель Сочи, зная, что паркует авто в неположенном месте, "подстраховался", чтобы избежать платной эвакуации. Он приковал колесо к забору цепью с замком. Когда мужчина вернулся, то увидел, что эвакуаторщики ему отомстили - залили замок цепи клеем. Автомобилист снял данный эпизод на видео и выложил на YouTube.

Многие сочинцы сетуют на то, что в городе становится всё меньше свободных мест для бесплатной парковки, а цены на платные - слишком высоки. Всё же это не отменяет требований соблюдать ПДД и парковаться в положенных местах.