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Автобус с пассажирами замерз в Липецке

Вчера, 21:22

Старенький автобус в Липецке через несколько километров пути застрял и прогревался около часа, пассажиры ждали. Но транспортное средство так и не сдвинулось с места из-за мороза.

 Все пассажиры опаздывали по делам. По словам очевидцев, половина покинула транспортное средство, а вторая осталась ожидать второго автобуса.

Молодой человек, находившийся в тот момент в автобусе, требовал от водителя звонка на автовокзал и помощи людям. Водитель не реагировал до тех пор, пока люди не начали нервничать и кричать. Также молодой человек добавил, что он лично неоднократно звонил на автостанцию, где, собственно, сотрудники никак не отреагировали на вызовы.


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