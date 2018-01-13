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В Алтайском крае на трассе перевернулся КамАЗ с пшеном

Вчера, 20:34

В Алтайском крае на одной из автотрасс перевернулся КамАЗ, который перевозил пшено.

Информацию о дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы. По их словам, данный инцидент произошёл возле алтайского села Ребриха сегодня, 13 января.

Судя по фотоснимкам, которые попали в интернет, пшено рассыпалось по всей дороге.

Комментаторы данного поста в социальных сетях в шутку отмечают, что это настоящий «пир для птиц». Некоторые же люди шутят, что водитель КамАЗа с пшеном перевернулся, потому что спешил к завтрашнему утру «посевать».

Недавно сообщалось, что КамАЗ врезался в подпорную стену Хостинского тоннеля. Инцидент произошёл 8 января в Сочи.


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