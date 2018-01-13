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В Надыме пьяный лихач протаранил «Вечный огонь»

Вчера, 19:59

8 января нынешнего года в Надыме пьяный водитель на чужом автомобиле въехал в мемориал «Вечного огня».

 Изрядно выпивший мужчина угнал автомобиль BMW с парковки. Сильно превышая скорость и выехав на оживленный перекресток на запрещающий свет светофора, он врезался в другой автомобиль. Продолжив движение, он врезался в стелу возле «Вечного огня».

Водитель другого автомобиля, попавшего в ДТП, был тяжело травмирован, а вот у угонщика никаких травм нет. Пройти экспертизу на наличие алкоголя в крови виновник аварии решительно отказался, хотя правоохранители зафиксировали у него признаки наличия алкоголя в организме и уже завели уголовное дело.


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